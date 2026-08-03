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Beyond the Flag
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All-time Formula 1 World Championship wins list

Keep up with Formula 1's all-time wins list as each season progresses and each Grand Prix unfolds.
ByAsher Fair|
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Max Verstappen, Red Bull, Lewis Hamilton, Ferrari, Formula 1
Max Verstappen, Red Bull, Lewis Hamilton, Ferrari, Formula 1 | Photo by Sam Bagnall/Sutton Images

Formula 1 all-time wins list

Updated after Spa

Rank

Driver

Wins

1

Lewis Hamilton

106

2

Michael Schumacher

91

3

Max Verstappen

71

4

Sebastian Vettel

53

5

Alain Prost

51

6

Ayrton Senna

41

7

Fernando Alonso

32

8

Nigel Mansell

31

9

Jackie Stewart

27

10

Jim Clark

25

11

Niki Lauda

25

12

Juan Manuel Fangio

24

13

Nelson Piquet

23

14

Nico Rosberg

23

15

Damon Hill

22

16

Kimi Räikkönen

21

17

Mika Häkkinen

20

18

Stirling Moss

16

19

Jenson Button

15

20

Graham Hill

14

21

Jack Brabham

14

22

Emerson Fittipaldi

14

23

Alberto Ascari

13

24

David Coulthard

13

25

Mario Andretti

12

26

Carlos Reutemann

12

27

Alan Jones

12

28

Lando Norris

12

29

Felipe Massa

11

30

Rubens Barrichello

11

31

Jacques Villeneuve

11

32

Ronnie Peterson

10

33

Jody Scheckter

10

34

Gerhard Berger

10

35

Valtteri Bottas

10

36

James Hunt

10

37

Mark Webber

9

38

Oscar Piastri

9

39

Charles Leclerc

9

40

Denny Hulme

8

41

Daniel Ricciardo

8

42

Jacky Ickx

8

43

René Arnoux

7

44

Juan Pablo Montoya

7

45

George Russell

7

46

Jochen Rindt

6

47

Gilles Villeneuve

6

48

Jacques Laffite

6

49

Riccardo Patrese

6

50

Ralf Schumacher

6

51

Tony Brooks

6

52

Sergio Perez

6

53

John Surtees

6

54

Kimi Antonelli

6

55

Keke Rosberg

5

56

Giuseppe Farina

5

57

Clay Regazzoni

5

58

John Watson

5

59

Michele Alboreto

5

60

Carlos Sainz Jr.

4

61

Bruce McLaren

4

62

Eddie Irvine

4

63

Dan Gurney

4

64

Heinz-Harald Frentzen

3

65

Johnny Herbert

3

66

Giancarlo Fisichella

3

67

Peter Collins

3

68

Mike Hawthorn

3

69

Didier Pironi

3

70

Phil Hill

3

71

Thierry Boutsen

3

72

Jo Siffert

2

73

Peter Revson

2

74

Patrick Depailler

2

75

Jean-Pierre Jabouille

2

76

Patrick Tambay

2

77

Elio de Angelis

2

78

Bill Vukovich

2

79

José Froilán González

2

80

Maurice Trintignant

2

81

Wolfgang von Trips

2

82

Pedro Rodríguez

2

83

Bob Sweikert

1

84

Luigi Musso

1

85

Pat Flaherty

1

86

Sam Hanks

1

87

Jimmy Bryan

1

88

Rodger Ward

1

89

Jo Bonnier

1

90

Jim Rathmann

1

91

Giancarlo Baghetti

1

92

Innes Ireland

1

93

Lorenzo Bandini

1

94

Richie Ginther

1

95

Ludovico Scarfiotti

1

96

Peter Gethin

1

97

François Cevert

1

98

Jean-Pierre Beltoise

1

99

José Carlos Pace

1

100

Jochen Mass

1

101

Vittorio Brambilla

1

102

Gunnar Nilsson

1

103

Alessandro Nannini

1

104

Jean Alesi

1

105

Olivier Panis

1

106

Jarno Trulli

1

107

Robert Kubica

1

108

Heikki Kovalainen

1

109

Pastor Maldonado

1

110

Pierre Gasly

1

111

Esteban Ocon

1

112

Johnnie Parsons

1

113

Lee Wallard

1

114

Luigi Fagioli

1

115

Piero Taruffi

1

116

Troy Ruttman

1

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