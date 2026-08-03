All-time Formula 1 World Championship wins list

Formula 1 all-time wins list
Updated after Spa
Rank
Driver
Wins
1
Lewis Hamilton
106
2
Michael Schumacher
91
3
Max Verstappen
71
4
Sebastian Vettel
53
5
Alain Prost
51
6
Ayrton Senna
41
7
Fernando Alonso
32
8
Nigel Mansell
31
9
Jackie Stewart
27
10
Jim Clark
25
11
Niki Lauda
25
12
Juan Manuel Fangio
24
13
Nelson Piquet
23
14
Nico Rosberg
23
15
Damon Hill
22
16
Kimi Räikkönen
21
17
Mika Häkkinen
20
18
Stirling Moss
16
19
Jenson Button
15
20
Graham Hill
14
21
Jack Brabham
14
22
Emerson Fittipaldi
14
23
Alberto Ascari
13
24
David Coulthard
13
25
Mario Andretti
12
26
Carlos Reutemann
12
27
Alan Jones
12
28
Lando Norris
12
29
Felipe Massa
11
30
Rubens Barrichello
11
31
Jacques Villeneuve
11
32
Ronnie Peterson
10
33
Jody Scheckter
10
34
Gerhard Berger
10
35
Valtteri Bottas
10
36
James Hunt
10
37
Mark Webber
9
38
Oscar Piastri
9
39
Charles Leclerc
9
40
Denny Hulme
8
41
Daniel Ricciardo
8
42
Jacky Ickx
8
43
René Arnoux
7
44
Juan Pablo Montoya
7
45
George Russell
7
46
Jochen Rindt
6
47
Gilles Villeneuve
6
48
Jacques Laffite
6
49
Riccardo Patrese
6
50
Ralf Schumacher
6
51
Tony Brooks
6
52
Sergio Perez
6
53
John Surtees
6
54
Kimi Antonelli
6
55
Keke Rosberg
5
56
Giuseppe Farina
5
57
Clay Regazzoni
5
58
John Watson
5
59
Michele Alboreto
5
60
Carlos Sainz Jr.
4
61
Bruce McLaren
4
62
Eddie Irvine
4
63
Dan Gurney
4
64
Heinz-Harald Frentzen
3
65
Johnny Herbert
3
66
Giancarlo Fisichella
3
67
Peter Collins
3
68
Mike Hawthorn
3
69
Didier Pironi
3
70
Phil Hill
3
71
Thierry Boutsen
3
72
Jo Siffert
2
73
Peter Revson
2
74
Patrick Depailler
2
75
Jean-Pierre Jabouille
2
76
Patrick Tambay
2
77
Elio de Angelis
2
78
Bill Vukovich
2
79
José Froilán González
2
80
Maurice Trintignant
2
81
Wolfgang von Trips
2
82
Pedro Rodríguez
2
83
Bob Sweikert
1
84
Luigi Musso
1
85
Pat Flaherty
1
86
Sam Hanks
1
87
Jimmy Bryan
1
88
Rodger Ward
1
89
Jo Bonnier
1
90
Jim Rathmann
1
91
Giancarlo Baghetti
1
92
Innes Ireland
1
93
Lorenzo Bandini
1
94
Richie Ginther
1
95
Ludovico Scarfiotti
1
96
Peter Gethin
1
97
François Cevert
1
98
Jean-Pierre Beltoise
1
99
José Carlos Pace
1
100
Jochen Mass
1
101
Vittorio Brambilla
1
102
Gunnar Nilsson
1
103
Alessandro Nannini
1
104
Jean Alesi
1
105
Olivier Panis
1
106
Jarno Trulli
1
107
Robert Kubica
1
108
Heikki Kovalainen
1
109
Pastor Maldonado
1
110
Pierre Gasly
1
111
Esteban Ocon
1
112
Johnnie Parsons
1
113
Lee Wallard
1
114
Luigi Fagioli
1
115
Piero Taruffi
1
116
Troy Ruttman
1
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