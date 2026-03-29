IndyCar Series championship standings, full driver points

IndyCar championship standings
Updated after Barber, race No. 4 of 18 on the 2026 schedule.
Rank
Driver
Points
Gap
1
Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda
156
0
2
Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda
154
-2
3
Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet
121
-35
4
David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet
116
-40
5
Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet
113
-43
6
Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet
106
-50
7
Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda
99
-57
8
Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet
99
-57
9
Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda
98
-58
10
Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda
85
-71
11
Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet
83
-73
12
Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
82
-74
13
Will Power, No. 26 Andretti Global Honda
77
-79
14
Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda
65
-91
15
Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda
65
-91
16
Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
62
-94
17
Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
62
-94
18
Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda
57
-99
19
Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda
51
-105
20
Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
51
-105
21
Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
46
-110
22
Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet
44
-112
23
Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet
38
-118
24
Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
35
-121
25
Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
31
-125
IndyCar road and street course standings
Rank
Driver
Points
Gap
1
Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda
148
0
2
Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda
115
-33
3
Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet
103
-45
4
Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda
85
-63
5
David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet
77
-71
6
Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet
75
-73
7
Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet
73
-75
8
Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda
67
-81
9
Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet
62
-86
10
Will Power, No. 26 Andretti Global Honda
62
-86
11
Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
60
-88
12
Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda
58
-90
13
Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet
55
-93
14
Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
54
-94
15
Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda
47
-101
16
Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda
46
-102
17
Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda
45
-103
18
Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
43
-105
19
Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda
41
-107
20
Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
40
-108
21
Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
39
-109
22
Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet
28
-120
23
Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet
27
-121
24
Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
26
-122
25
Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
19
-129
IndyCar oval standings
Rank
Driver
Points
Gap
1
Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet
51
0
2
Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda
41
-10
3
David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet
39
-12
4
Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet
33
-18
5
Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda
31
-20
6
Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet
28
-23
7
Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda
27
-24
8
Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet
24
-27
9
Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
22
-29
10
Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda
20
-31
11
Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
19
-32
12
Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet
18
-33
13
Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda
18
-33
14
Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet
17
-34
15
Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda
16
-35
16
Will Power, No. 26 Andretti Global Honda
15
-36
17
Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda
14
-37
18
Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
12
-39
19
Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet
11
-40
20
Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet
10
-41
21
Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
9
-42
22
Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet
8
-43
23
Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
7
-44
24
Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda
6
-45
25
Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda
5
-46
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations