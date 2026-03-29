IndyCar Series championship standings, full driver points

Follow along with the NTT IndyCar Series championship standings as the season progresses.
ByAsher Fair|
Alex Palou, Chip Ganassi Racing, IndyCar | Jerome Miron-Imagn Images

IndyCar championship standings

Updated after Barber, race No. 4 of 18 on the 2026 schedule.

Rank

Driver

Points

Gap

1

Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda

156

0

2

Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

154

-2

3

Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet

121

-35

4

David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet

116

-40

5

Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet

113

-43

6

Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet

106

-50

7

Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda

99

-57

8

Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet

99

-57

9

Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda

98

-58

10

Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda

85

-71

11

Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet

83

-73

12

Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

82

-74

13

Will Power, No. 26 Andretti Global Honda

77

-79

14

Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda

65

-91

15

Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda

65

-91

16

Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

62

-94

17

Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

62

-94

18

Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda

57

-99

19

Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda

51

-105

20

Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

51

-105

21

Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

46

-110

22

Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet

44

-112

23

Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet

38

-118

24

Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

35

-121

25

Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

31

-125

IndyCar road and street course standings

Rank

Driver

Points

Gap

1

Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

148

0

2

Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda

115

-33

3

Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet

103

-45

4

Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda

85

-63

5

David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet

77

-71

6

Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet

75

-73

7

Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet

73

-75

8

Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda

67

-81

9

Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet

62

-86

10

Will Power, No. 26 Andretti Global Honda

62

-86

11

Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

60

-88

12

Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda

58

-90

13

Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet

55

-93

14

Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

54

-94

15

Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda

47

-101

16

Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda

46

-102

17

Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda

45

-103

18

Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

43

-105

19

Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda

41

-107

20

Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

40

-108

21

Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

39

-109

22

Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet

28

-120

23

Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet

27

-121

24

Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

26

-122

25

Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

19

-129

IndyCar oval standings

Rank

Driver

Points

Gap

1

Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet

51

0

2

Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda

41

-10

3

David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet

39

-12

4

Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet

33

-18

5

Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda

31

-20

6

Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet

28

-23

7

Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda

27

-24

8

Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet

24

-27

9

Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

22

-29

10

Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda

20

-31

11

Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

19

-32

12

Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet

18

-33

13

Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda

18

-33

14

Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet

17

-34

15

Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda

16

-35

16

Will Power, No. 26 Andretti Global Honda

15

-36

17

Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda

14

-37

18

Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

12

-39

19

Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

11

-40

20

Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet

10

-41

21

Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

9

-42

22

Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

8

-43

23

Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

7

-44

24

Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

6

-45

25

Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda

5

-46

