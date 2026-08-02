Formula 1 World Championship standings, full driver and constructor points

Formula 1 driver world championship standings
Updated after Hungary
Rank
Driver
Points
Gap
1
Kimi Antonelli, Mercedes
219
0
2
Lewis Hamilton, Ferrari
169
-50
3
George Russell, Mercedes
160
-59
4
Charles Leclerc, Ferrari
138
-81
5
Lando Norris, McLaren
128
-91
6
Max Verstappen, Red Bull
109
-110
7
Oscar Piastri, McLaren
92
-127
8
Isack Hadjar, Red Bull
68
-151
9
Liam Lawson, Racing Bulls
43
-176
10
Pierre Gasly, Alpine
42
-177
11
Arvid Lindblad, Racing Bulls
23
-196
12
Franco Colapinto, Alpine
19
-200
13
Ollie Bearman, Haas
18
-201
14
Gabriel Bortoleto, Audi
10
-209
15
Carlos Sainz Jr., Williams
6
-213
16
Alex Albon, Williams
5
-214
17
Esteban Ocon, Haas
3
-216
18
Nico Hulkenberg, Audi
2
-217
19
Fernando Alonso, Aston Martin
1
-218
Formula 1 constructor world championship standings
Updated after Hungary
Rank
Team
Points
Gap
1
Mercedes
379
0
2
Ferrari
307
-72
3
McLaren
220
-159
4
Red Bull
177
-202
5
Racing Bulls
66
-313
6
Alpine
52
-327
7
Haas
21
-358
8
Audi
12
-367
9
Williams
11
-368
10
Aston Martin
1
-378
11
Cadillac
0
-379
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