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Beyond the Flag
Fansided

Formula 1 World Championship standings, full driver and constructor points

Follow along with the Formula 1 World Championship standings as the season progresses.
ByAsher Fair|
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Formula 1
Formula 1 | Photo by Mark Thompson/Getty Images

Formula 1 driver world championship standings

Updated after Hungary

Rank

Driver

Points

Gap

1

Kimi Antonelli, Mercedes

219

0

2

Lewis Hamilton, Ferrari

169

-50

3

George Russell, Mercedes

160

-59

4

Charles Leclerc, Ferrari

138

-81

5

Lando Norris, McLaren

128

-91

6

Max Verstappen, Red Bull

109

-110

7

Oscar Piastri, McLaren

92

-127

8

Isack Hadjar, Red Bull

68

-151

9

Liam Lawson, Racing Bulls

43

-176

10

Pierre Gasly, Alpine

42

-177

11

Arvid Lindblad, Racing Bulls

23

-196

12

Franco Colapinto, Alpine

19

-200

13

Ollie Bearman, Haas

18

-201

14

Gabriel Bortoleto, Audi

10

-209

15

Carlos Sainz Jr., Williams

6

-213

16

Alex Albon, Williams

5

-214

17

Esteban Ocon, Haas

3

-216

18

Nico Hulkenberg, Audi

2

-217

19

Fernando Alonso, Aston Martin

1

-218

Formula 1 constructor world championship standings

Updated after Hungary

Rank

Team

Points

Gap

1

Mercedes

379

0

2

Ferrari

307

-72

3

McLaren

220

-159

4

Red Bull

177

-202

5

Racing Bulls

66

-313

6

Alpine

52

-327

7

Haas

21

-358

8

Audi

12

-367

9

Williams

11

-368

10

Aston Martin

1

-378

11

Cadillac

0

-379

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