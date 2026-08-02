NASCAR Cup Series championship standings, full playoff picture

NASCAR Cup Series standings, playoff picture
Updated after Indianapolis
Rank
Name
Points
Gap
Playoff
1
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
886
0
406
2
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
802
-84
322
3
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford
766
-120
286
4
Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
751
-135
271
5
Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
638
-248
158
6
Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet
635
-251
155
7
Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
623
-263
143
8
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
617
-269
137
9
Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford
613
-273
133
10
Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota
609
-277
129
11
Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
583
-303
103
12
William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet
568
-318
88
13
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford
545
-341
65
14
Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota
540
-346
60
15
Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
537
-349
57
16
Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford
518
-368
38
17
Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
480
-406
-38
18
Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
474
-412
-44
19
Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford
468
-418
-50
20
Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
442
-444
-76
21
Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
436
-450
-82
22
A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet
409
-477
-109
23
Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
406
-480
-112
24
Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford
393
-493
-125
25
Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota
370
-516
-148
26
Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet
364
-522
-154
27
John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota
355
-531
-163
28
Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet
349
-537
-169
29
Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet
310
-576
-208
30
Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet
270
-616
-248
31
Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford
268
-618
-250
32
Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet
266
-620
-252
33
Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford
264
-622
-254
34
Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet
216
-670
-302
35
Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet
183
-703
-335
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