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Beyond the Flag
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NASCAR Cup Series championship standings, full playoff picture

Follow along with the NASCAR Cup Series point standings and postseason picture as the season progresses.
ByAsher Fair|
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Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing, NASCAR Cup Series
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing, NASCAR Cup Series | Photo by Joseph Weiser/Icon Sportswire via Getty Images

NASCAR Cup Series standings, playoff picture

Updated after Indianapolis

Rank

Name

Points

Gap

Playoff

1

Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

886

0

406

2

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

802

-84

322

3

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

766

-120

286

4

Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

751

-135

271

5

Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

638

-248

158

6

Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

635

-251

155

7

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

623

-263

143

8

Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

617

-269

137

9

Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford

613

-273

133

10

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

609

-277

129

11

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

583

-303

103

12

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

568

-318

88

13

Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

545

-341

65

14

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

540

-346

60

15

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

537

-349

57

16

Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

518

-368

38

17

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

480

-406

-38

18

Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

474

-412

-44

19

Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

468

-418

-50

20

Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

442

-444

-76

21

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

436

-450

-82

22

A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet

409

-477

-109

23

Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

406

-480

-112

24

Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

393

-493

-125

25

Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

370

-516

-148

26

Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

364

-522

-154

27

John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota

355

-531

-163

28

Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

349

-537

-169

29

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

310

-576

-208

30

Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

270

-616

-248

31

Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

268

-618

-250

32

Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

266

-620

-252

33

Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

264

-622

-254

34

Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

216

-670

-302

35

Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

183

-703

-335

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