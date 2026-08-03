IndyCar Series all-time wins list
Wins from all American Championship car racing series are included.
Updated after Nashville
Rank
Driver
Wins
1
A. J. Foyt
67
2
Scott Dixon
59
3
Mario Andretti
52
4
Will Power
45
5
Michael Andretti
42
6
Al Unser
39
7
Sébastien Bourdais
37
8
Bobby Unser
35
9
Al Unser Jr.
34
10
Josef Newgarden
34
11
Dario Franchitti
31
12
Hélio Castroneves
31
13
Paul Tracy
31
14
Rick Mears
29
15
Johnny Rutherford
27
16
Rodger Ward
26
17
Gordon Johncock
25
18
Bobby Rahal
24
19
Ted Horn
24
20
Alex Palou
24
21
Tony Bettenhausen
22
22
Emerson Fittipaldi
22
23
Bill Holland
21
24
Jimmy Bryan
19
25
Sam Hornish Jr.
19
26
Ryan Hunter-Reay
18
27
Jimmy Murphy
17
28
Tony Kanaan
17
29
Danny Sullivan
17
30
Dan Wheldon
16
31
Alex Zanardi
15
32
Simon Pagenaud
15
33
Juan Pablo Montoya
15
34
Tom Sneva
13
35
Tommy Milton
12
36
Gil de Ferran
12
37
Cristiano da Matta
12
38
Johnnie Parsons
11
39
Adrian Fernández
11
40
Jimmy Vasser
10
41
Pete DePaolo
10
42
Pato O'Ward
10
43
Scott Sharp
9
44
Frank Lockhart
9
45
Kenny Bräck
9
46
Colton Herta
9
47
Rex Mays
8
48
Buddy Lazier
8
49
Bruno Junqueira
8
50
Ryan Briscoe
8
51
Eddie Sachs
8
52
Alexander Rossi
8
53
Johnny Thomson
7
54
Lloyd Ruby
7
55
Louis Meyer
7
56
Arie Luyendyk
7
57
Harry Hartz
7
58
Dan Gurney
7
59
Joie Chitwood
7
60
Justin Wilson
7
61
Scott McLaughlin
7
62
George Robson
6
63
Graham Rahal
6
64
Danny Ongais
6
65
Joe Leonard
6
66
Parnelli Jones
6
67
James Hinchcliffe
6
68
Ralph DePalma
6
69
Bill Cummings
6
70
Don Branson
6
71
Gary Bettenhausen
6
72
Mauri Rose
6
73
Wilbur Shaw
6
74
Takuma Sato
6
75
Barney Oldfield
5
76
Mike Mosley
5
77
Greg Moore
5
78
Jim McElreath
5
79
Roger McCluskey
5
80
Nigel Mansell
5
81
Jud Larson
5
82
Bennett Hill
5
83
Scott Goodyear
5
84
Teo Fabi
5
85
Wally Dallenbach Sr.
5
86
Earl Cooper
5
87
Eddie Cheever
5
88
Patrick Carpentier
5
89
A. J. Allmendinger
5
90
Johnny Aitken
5
91
Walt Ader
5
92
Jacques Villeneuve
5
93
Dario Resta
5
94
Greg Ray
5
95
Kyle Kirkwood
5
96
Roscoe Sarles
4
97
Al Rogers
4
98
Kelly Petillo
4
99
Billy Winn
4
100
Bill Vukovich
4
101
Jack McGrath
4
102
Dave Lewis
4
103
Ray Keech
4
104
Jim Hurtubise
4
105
Bryan Herta
4
106
Eddie Hearne
4
107
Sam Hanks
4
108
Myron Fohr
4
109
Frank Elliott
4
110
Leon Duray
4
111
Mike Conway
4
112
Shorty Cantlon
4
113
Marcus Ericsson
4
114
Bob Sweikert
4
115
Chucky Stevenson
4
116
Eddie Rickenbacker
3
117
Buddy Rice
3
118
André Ribeiro
3
119
Jim Rathmann
3
120
Max Papis
3
121
Len Sutton
3
122
Pat Flaherty
3
123
Walt Faulkner
3
124
Lee Wallard
3
125
Mark Donohue
3
126
Jimmy Davies
3
127
Ed Carpenter
3
128
Mark Blundell
3
Rank
Driver
Wins
129
Billy Arnold
3
130
George Amick
3
131
Tony Stewart
3
132
Christian Lundgaard
3
133
Charles Van Acker
2
134
Louis Unser
2
135
Joe Thomas
2
136
Babe Stapp
2
137
Johnny Shackleford
2
138
Tomas Scheckter
2
139
Troy Ruttman
2
140
Paul Russo
2
141
Oscar Ridion
2
142
Scott Pruett
2
143
Art Pollard
2
144
John Paul Jr.
2
145
Pat O’Connor
2
146
Roberto Moreno
2
147
Lou Moore
2
148
Bob McDonogh
2
149
Michel Jourdain Jr.
2
150
Tommy Hinnershitz
2
151
Mel Hansen
2
152
Roberto Guerrero
2
153
Robby Gordon
2
154
Christian Fittipaldi
2
155
Harlan Fengler
2
156
Robert Doornbos
2
157
Mario Domínguez
2
158
George Connor
2
159
Jim Clark
2
160
Louis Chevrolet
2
161
Bob Carey
2
162
Robbie Buhl
2
163
Pietro Bordino
2
164
Elbert Booker
2
165
Alex Barron
2
166
Manny Ayulo
2
167
Marco Andretti
2
168
Cliff Woodbury
2
169
Bus Wilbert
2
170
Felix Rosenqvist
2
171
Rich Vogler
1
172
Jacques Villeneuve, Sr.
1
173
Joe Verebley
1
174
Rinus VeeKay
1
175
Guy Vaughn
1
176
Wes Vandervoort
1
177
Bud Tingelstad
1
178
Alex Tagliani
1
179
Stubby Stubblefield
1
180
George Souders
1
181
Jimmy Snyder
1
182
George Snider
1
183
Phil Shafer
1
184
Oriol Servià
1
185
Louis Schneider
1
186
Sam Schmidt
1
187
Bill Schindler
1
188
Swede Savage
1
189
Eliseo Salazar
1
190
Bill Vukovich II
1
191
Bernd Rosemeyer
1
192
Hank Rogers
1
193
Hal Robson
1
194
Floyd Roberts
1
195
Larry Rice
1
196
Peter Revson
1
197
Héctor Rebaque
1
198
Eddie Pullen
1
199
Nelson Philippe
1
200
Danica Patrick
1
201
Jim Packard
1
202
Bobby Olivero
1
203
Tazio Nuvolari
1
204
Mike Nazaruk
1
205
Carlos Muñoz
1
206
Bobby Marshman
1
207
Johnny Mantz
1
208
Lucky Lux
1
209
Jaques Lazier
1
210
Charlie Kimball
1
211
Keith Kauffman
1
212
Van Johnson
1
213
Webb Jay
1
214
Carlos Huertas
1
215
Graham Hill
1
216
Richie Hearn
1
217
George Hammond
1
218
Jim Guthrie
1
219
Maurício Gugelmin
1
220
Bobby Grim
1
221
Jimmy Gleason
1
222
Felipe Giaffone
1
223
Elmer George
1
224
Fred Frame
1
225
George Follmer
1
226
Bob Finley
1
227
I. P. Fetterman
1
228
Mark Dismore
1
229
Duke Dinsmore
1
230
Earl Devore
1
231
Floyd Davis
1
232
Airton Dare
1
233
Lora L. Corum
1
234
Fred Comer
1
235
Kevin Cogan
1
236
Gaston Chevrolet
1
237
Pancho Carter
1
238
Buzz Calkins
1
239
Charles Burman
1
240
Bumpy Bumpus
1
241
Ronnie Bucknum
1
242
Walt Brown
1
243
Joe Boyer
1
244
Billy Boat
1
245
Art Bisch
1
246
Norman Batten
1
247
Henry Banks
1
248
Bobby Ball
1
249
Dick Atkins
1
250
Keith Andrews
1
251
John Andretti
1
252
Emil Andres
1
253
Fred Agabashian
1
254
Howdy Wilcox
1
255
Jeff Ward
1
256
Christian Rasmussen
1
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