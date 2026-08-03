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Beyond the Flag
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All-time IndyCar Series, American open-wheel wins list

Keep up with IndyCar's all-time wins list as each season progresses and each race unfolds.
ByAsher Fair|
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Alex Palou, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Indy 500, IndyCar
Alex Palou, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Indy 500, IndyCar | Photo by Jeffrey Brown/Icon Sportswire via Getty Images

IndyCar Series all-time wins list

Wins from all American Championship car racing series are included.

Updated after Nashville

Rank

Driver

Wins

1

A. J. Foyt

67

2

Scott Dixon

59

3

Mario Andretti

52

4

Will Power

45

5

Michael Andretti

42

6

Al Unser

39

7

Sébastien Bourdais

37

8

Bobby Unser

35

9

Al Unser Jr.

34

10

Josef Newgarden

34

11

Dario Franchitti

31

12

Hélio Castroneves

31

13

Paul Tracy

31

14

Rick Mears

29

15

Johnny Rutherford

27

16

Rodger Ward

26

17

Gordon Johncock

25

18

Bobby Rahal

24

19

Ted Horn

24

20

Alex Palou

24

21

Tony Bettenhausen

22

22

Emerson Fittipaldi

22

23

Bill Holland

21

24

Jimmy Bryan

19

25

Sam Hornish Jr.

19

26

Ryan Hunter-Reay

18

27

Jimmy Murphy

17

28

Tony Kanaan

17

29

Danny Sullivan

17

30

Dan Wheldon

16

31

Alex Zanardi

15

32

Simon Pagenaud

15

33

Juan Pablo Montoya

15

34

Tom Sneva

13

35

Tommy Milton

12

36

Gil de Ferran

12

37

Cristiano da Matta

12

38

Johnnie Parsons

11

39

Adrian Fernández

11

40

Jimmy Vasser

10

41

Pete DePaolo

10

42

Pato O'Ward

10

43

Scott Sharp

9

44

Frank Lockhart

9

45

Kenny Bräck

9

46

Colton Herta

9

47

Rex Mays

8

48

Buddy Lazier

8

49

Bruno Junqueira

8

50

Ryan Briscoe

8

51

Eddie Sachs

8

52

Alexander Rossi

8

53

Johnny Thomson

7

54

Lloyd Ruby

7

55

Louis Meyer

7

56

Arie Luyendyk

7

57

Harry Hartz

7

58

Dan Gurney

7

59

Joie Chitwood

7

60

Justin Wilson

7

61

Scott McLaughlin

7

62

George Robson

6

63

Graham Rahal

6

64

Danny Ongais

6

65

Joe Leonard

6

66

Parnelli Jones

6

67

James Hinchcliffe

6

68

Ralph DePalma

6

69

Bill Cummings

6

70

Don Branson

6

71

Gary Bettenhausen

6

72

Mauri Rose

6

73

Wilbur Shaw

6

74

Takuma Sato

6

75

Barney Oldfield

5

76

Mike Mosley

5

77

Greg Moore

5

78

Jim McElreath

5

79

Roger McCluskey

5

80

Nigel Mansell

5

81

Jud Larson

5

82

Bennett Hill

5

83

Scott Goodyear

5

84

Teo Fabi

5

85

Wally Dallenbach Sr.

5

86

Earl Cooper

5

87

Eddie Cheever

5

88

Patrick Carpentier

5

89

A. J. Allmendinger

5

90

Johnny Aitken

5

91

Walt Ader

5

92

Jacques Villeneuve

5

93

Dario Resta

5

94

Greg Ray

5

95

Kyle Kirkwood

5

96

Roscoe Sarles

4

97

Al Rogers

4

98

Kelly Petillo

4

99

Billy Winn

4

100

Bill Vukovich

4

101

Jack McGrath

4

102

Dave Lewis

4

103

Ray Keech

4

104

Jim Hurtubise

4

105

Bryan Herta

4

106

Eddie Hearne

4

107

Sam Hanks

4

108

Myron Fohr

4

109

Frank Elliott

4

110

Leon Duray

4

111

Mike Conway

4

112

Shorty Cantlon

4

113

Marcus Ericsson

4

114

Bob Sweikert

4

115

Chucky Stevenson

4

116

Eddie Rickenbacker

3

117

Buddy Rice

3

118

André Ribeiro

3

119

Jim Rathmann

3

120

Max Papis

3

121

Len Sutton

3

122

Pat Flaherty

3

123

Walt Faulkner

3

124

Lee Wallard

3

125

Mark Donohue

3

126

Jimmy Davies

3

127

Ed Carpenter

3

128

Mark Blundell

3

Rank

Driver

Wins

129

Billy Arnold

3

130

George Amick

3

131

Tony Stewart

3

132

Christian Lundgaard

3

133

Charles Van Acker

2

134

Louis Unser

2

135

Joe Thomas

2

136

Babe Stapp

2

137

Johnny Shackleford

2

138

Tomas Scheckter

2

139

Troy Ruttman

2

140

Paul Russo

2

141

Oscar Ridion

2

142

Scott Pruett

2

143

Art Pollard

2

144

John Paul Jr.

2

145

Pat O’Connor

2

146

Roberto Moreno

2

147

Lou Moore

2

148

Bob McDonogh

2

149

Michel Jourdain Jr.

2

150

Tommy Hinnershitz

2

151

Mel Hansen

2

152

Roberto Guerrero

2

153

Robby Gordon

2

154

Christian Fittipaldi

2

155

Harlan Fengler

2

156

Robert Doornbos

2

157

Mario Domínguez

2

158

George Connor

2

159

Jim Clark

2

160

Louis Chevrolet

2

161

Bob Carey

2

162

Robbie Buhl

2

163

Pietro Bordino

2

164

Elbert Booker

2

165

Alex Barron

2

166

Manny Ayulo

2

167

Marco Andretti

2

168

Cliff Woodbury

2

169

Bus Wilbert

2

170

Felix Rosenqvist

2

171

Rich Vogler

1

172

Jacques Villeneuve, Sr.

1

173

Joe Verebley

1

174

Rinus VeeKay

1

175

Guy Vaughn

1

176

Wes Vandervoort

1

177

Bud Tingelstad

1

178

Alex Tagliani

1

179

Stubby Stubblefield

1

180

George Souders

1

181

Jimmy Snyder

1

182

George Snider

1

183

Phil Shafer

1

184

Oriol Servià

1

185

Louis Schneider

1

186

Sam Schmidt

1

187

Bill Schindler

1

188

Swede Savage

1

189

Eliseo Salazar

1

190

Bill Vukovich II

1

191

Bernd Rosemeyer

1

192

Hank Rogers

1

193

Hal Robson

1

194

Floyd Roberts

1

195

Larry Rice

1

196

Peter Revson

1

197

Héctor Rebaque

1

198

Eddie Pullen

1

199

Nelson Philippe

1

200

Danica Patrick

1

201

Jim Packard

1

202

Bobby Olivero

1

203

Tazio Nuvolari

1

204

Mike Nazaruk

1

205

Carlos Muñoz

1

206

Bobby Marshman

1

207

Johnny Mantz

1

208

Lucky Lux

1

209

Jaques Lazier

1

210

Charlie Kimball

1

211

Keith Kauffman

1

212

Van Johnson

1

213

Webb Jay

1

214

Carlos Huertas

1

215

Graham Hill

1

216

Richie Hearn

1

217

George Hammond

1

218

Jim Guthrie

1

219

Maurício Gugelmin

1

220

Bobby Grim

1

221

Jimmy Gleason

1

222

Felipe Giaffone

1

223

Elmer George

1

224

Fred Frame

1

225

George Follmer

1

226

Bob Finley

1

227

I. P. Fetterman

1

228

Mark Dismore

1

229

Duke Dinsmore

1

230

Earl Devore

1

231

Floyd Davis

1

232

Airton Dare

1

233

Lora L. Corum

1

234

Fred Comer

1

235

Kevin Cogan

1

236

Gaston Chevrolet

1

237

Pancho Carter

1

238

Buzz Calkins

1

239

Charles Burman

1

240

Bumpy Bumpus

1

241

Ronnie Bucknum

1

242

Walt Brown

1

243

Joe Boyer

1

244

Billy Boat

1

245

Art Bisch

1

246

Norman Batten

1

247

Henry Banks

1

248

Bobby Ball

1

249

Dick Atkins

1

250

Keith Andrews

1

251

John Andretti

1

252

Emil Andres

1

253

Fred Agabashian

1

254

Howdy Wilcox

1

255

Jeff Ward

1

256

Christian Rasmussen

1

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