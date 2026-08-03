All-time NASCAR Cup Series wins list

NASCAR Cup Series all-time wins list
Updated after Indianapolis
Rank
Driver
Wins
1
Richard Petty
200
2
David Pearson
105
3
Jeff Gordon
93
4
Bobby Allison
85
5
Darrell Waltrip
84
6
Jimmie Johnson
83
7
Cale Yarborough
83
8
Dale Earnhardt
76
9
Denny Hamlin
64
10
Kyle Busch
63
11
Kevin Harvick
60
12
Rusty Wallace
55
13
Lee Petty
54
14
Ned Jarrett
50
15
Junior Johnson
50
16
Tony Stewart
49
17
Herb Thomas
48
18
Buck Baker
46
19
Bill Elliott
44
20
Mark Martin
40
21
Tim Flock
39
22
Matt Kenseth
39
23
Bobby Isaac
37
24
Joey Logano
37
25
Brad Keselowski
36
26
Kurt Busch
34
27
Martin Truex Jr.
34
28
Fireball Roberts
33
29
Dale Jarrett
32
30
Kyle Larson
32
31
Carl Edwards
28
32
Rex White
28
33
Dale Earnhardt Jr.
26
34
Fred Lorenzen
26
35
Jim Paschal
25
36
Joe Weatherly
25
37
Ricky Rudd
23
38
Chase Elliott
23
39
Terry Labonte
22
40
Benny Parsons
21
41
Jack Smith
21
42
Jeff Burton
21
43
Bobby Labonte
21
44
Speedy Thompson
20
45
Davey Allison
19
46
Buddy Baker
19
47
Greg Biffle
19
48
Fonty Flock
19
49
Ryan Blaney
19
50
Geoffrey Bodine
18
51
Neil Bonnett
18
52
Harry Gant
18
53
Kasey Kahne
18
54
Ryan Newman
18
55
Marvin Panch
17
56
Curtis Turner
17
57
Ernie Irvan
15
58
William Byron
15
59
Dick Hutcherson
14
60
LeeRoy Yarbrough
14
61
Tim Richmond
13
62
Dick Rathmann
13
63
Christopher Bell
13
64
Tyler Reddick
13
65
Donnie Allison
10
66
Clint Bowyer
10
67
Sterling Marlin
10
68
Paul Goldsmith
9
69
Cotton Owens
9
70
Bob Welborn
9
71
Kyle Petty
8
72
Alex Bowman
8
73
Shane van Gisbergen
8
74
Marshall Teague
7
75
A. J. Foyt
7
76
Darel Dieringer
7
77
Jamie McMurray
7
78
Jim Reed
7
79
Ross Chastain
6
80
Austin Dillon
6
81
Chris Buescher
6
82
Chase Briscoe
6
83
Ralph Moody
5
84
Ward Burton
5
85
Dan Gurney
5
86
Alan Kulwicki
5
87
Tiny Lund
5
88
Dave Marcis
5
89
Bobby Hamilton
5
90
Jeremy Mayfield
5
91
Hershel McGriff
4
92
Joe Nemechek
4
93
Eddie Pagan
4
94
Ken Schrader
4
95
Morgan Shepherd
4
96
Nelson Stacy
4
97
Billy Wade
4
98
Michael Waltrip
4
99
Glen Wood
4
100
Lloyd Dane
4
101
Bob Flock
4
102
Charlie Glotzbach
4
103
Eddie Gray
4
104
Ricky Stenhouse Jr.
4
105
Pete Hamilton
4
106
Parnelli Jones
4
107
Aric Almirola
3
108
Elliott Sadler
3
109
Gwyn Staley
3
110
Brian Vickers
3
111
Erik Jones
3
112
Robby Gordon
3
113
Bill Blair
3
114
A. J. Allmendinger
3
115
Austin Cindric
3
116
Frank Mundy
3
117
Dick Linder
3
118
Bubba Wallace
3
119
Daniel Suarez
3
120
Ricky Craven
2
121
Ray Elder
2
122
James Hylton
2
123
Bobby Johns
2
124
Joe Lee Johnson
2
125
Al Keller
2
126
Elmo Langley
2
127
Danny Letner
2
128
Juan Pablo Montoya
2
129
Billy Myers
2
130
Jimmy Pardue
2
131
Steve Park
2
132
Tom Pistone
2
133
Marvin Porter
2
134
David Ragan
2
135
David Reutimann
2
136
Gober Sosebee
2
137
Jimmy Spencer
2
138
Red Byron
2
139
Emanuel Zervakis
2
140
John Andretti
2
141
Michael McDowell
2
142
Derrike Cope
2
143
Johnny Beauchamp
2
144
Marcos Ambrose
2
145
Corey Heim
2
146
Brett Bodine
1
147
Ron Bouchard
1
148
Richard Brickhouse
1
149
Earl Balmer
1
150
Dick Brooks
1
151
Bob Burdick
1
152
Marvin Burke
1
153
Mario Andretti
1
154
Neil Cole
1
155
Jim Cook
1
156
Cole Custer
1
157
Mark Donohue
1
158
Joe Eubanks
1
159
Lou Figaro
1
160
Jimmy Florian
1
161
Larry Frank
1
162
Danny Graves
1
163
Royce Hagerty
1
164
Justin Haley
1
165
Bobby Hillin Jr.
1
166
Jim Hurtubise
1
167
John Kieper
1
168
Harold Kite
1
169
Paul Lewis
1
170
Johnny Mantz
1
171
Johnny Allen
1
172
Sam McQuagg
1
173
Casey Mears
1
174
Paul Menard
1
175
Lloyd Moore
1
176
Jerry Nadeau
1
177
Norm Nelson
1
178
Bill Norton
1
179
Phil Parsons
1
180
Dick Passwater
1
181
Lennie Pond
1
182
Bill Rexford
1
183
Jody Ridley
1
184
Shorty Rollins
1
185
Jim Roper
1
186
Earl Ross
1
187
John Rostek
1
188
Johnny Rutherford
1
189
Greg Sacks
1
190
Leon Sales
1
191
Frankie Schneider
1
192
Wendell Scott
1
193
Buddy Shuman
1
194
Regan Smith
1
195
John Soares
1
196
Lake Speed
1
197
Chuck Stevenson
1
198
Bill Amick
1
199
Donald Thomas
1
200
Tommy Thompson
1
201
Art Watts
1
202
Danny Weinberg
1
203
Jack White
1
204
Trevor Bayne
1
205
Harrison Burton
1
206
Josh Berry
1
207
Ty Gibbs
1
208
Carson Hocevar
1
209
Johnny Benson
1
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