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Beyond the Flag
Fansided

All-time NASCAR Cup Series wins list

Keep up with NASCAR's all-time Cup Series wins list as each season progresses and each race unfolds.
ByAsher Fair|
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Denny Hamlin, Kyle Busch, NASCAR Cup Series
Denny Hamlin, Kyle Busch, NASCAR Cup Series | Photo by Sean Gardner/Getty Images

NASCAR Cup Series all-time wins list

Updated after Indianapolis

Rank

Driver

Wins

1

Richard Petty

200

2

David Pearson

105

3

Jeff Gordon

93

4

Bobby Allison

85

5

Darrell Waltrip

84

6

Jimmie Johnson

83

7

Cale Yarborough

83

8

Dale Earnhardt

76

9

Denny Hamlin

64

10

Kyle Busch

63

11

Kevin Harvick

60

12

Rusty Wallace

55

13

Lee Petty

54

14

Ned Jarrett

50

15

Junior Johnson

50

16

Tony Stewart

49

17

Herb Thomas

48

18

Buck Baker

46

19

Bill Elliott

44

20

Mark Martin

40

21

Tim Flock

39

22

Matt Kenseth

39

23

Bobby Isaac

37

24

Joey Logano

37

25

Brad Keselowski

36

26

Kurt Busch

34

27

Martin Truex Jr.

34

28

Fireball Roberts

33

29

Dale Jarrett

32

30

Kyle Larson

32

31

Carl Edwards

28

32

Rex White

28

33

Dale Earnhardt Jr.

26

34

Fred Lorenzen

26

35

Jim Paschal

25

36

Joe Weatherly

25

37

Ricky Rudd

23

38

Chase Elliott

23

39

Terry Labonte

22

40

Benny Parsons

21

41

Jack Smith

21

42

Jeff Burton

21

43

Bobby Labonte

21

44

Speedy Thompson

20

45

Davey Allison

19

46

Buddy Baker

19

47

Greg Biffle

19

48

Fonty Flock

19

49

Ryan Blaney

19

50

Geoffrey Bodine

18

51

Neil Bonnett

18

52

Harry Gant

18

53

Kasey Kahne

18

54

Ryan Newman

18

55

Marvin Panch

17

56

Curtis Turner

17

57

Ernie Irvan

15

58

William Byron

15

59

Dick Hutcherson

14

60

LeeRoy Yarbrough

14

61

Tim Richmond

13

62

Dick Rathmann

13

63

Christopher Bell

13

64

Tyler Reddick

13

65

Donnie Allison

10

66

Clint Bowyer

10

67

Sterling Marlin

10

68

Paul Goldsmith

9

69

Cotton Owens

9

70

Bob Welborn

9

71

Kyle Petty

8

72

Alex Bowman

8

73

Shane van Gisbergen

8

74

Marshall Teague

7

75

A. J. Foyt

7

76

Darel Dieringer

7

77

Jamie McMurray

7

78

Jim Reed

7

79

Ross Chastain

6

80

Austin Dillon

6

81

Chris Buescher

6

82

Chase Briscoe

6

83

Ralph Moody

5

84

Ward Burton

5

85

Dan Gurney

5

86

Alan Kulwicki

5

87

Tiny Lund

5

88

Dave Marcis

5

89

Bobby Hamilton

5

90

Jeremy Mayfield

5

91

Hershel McGriff

4

92

Joe Nemechek

4

93

Eddie Pagan

4

94

Ken Schrader

4

95

Morgan Shepherd

4

96

Nelson Stacy

4

97

Billy Wade

4

98

Michael Waltrip

4

99

Glen Wood

4

100

Lloyd Dane

4

101

Bob Flock

4

102

Charlie Glotzbach

4

103

Eddie Gray

4

104

Ricky Stenhouse Jr.

4

105

Pete Hamilton

4

106

Parnelli Jones

4

107

Aric Almirola

3

108

Elliott Sadler

3

109

Gwyn Staley

3

110

Brian Vickers

3

111

Erik Jones

3

112

Robby Gordon

3

113

Bill Blair

3

114

A. J. Allmendinger

3

115

Austin Cindric

3

116

Frank Mundy

3

117

Dick Linder

3

118

Bubba Wallace

3

119

Daniel Suarez

3

120

Ricky Craven

2

121

Ray Elder

2

122

James Hylton

2

123

Bobby Johns

2

124

Joe Lee Johnson

2

125

Al Keller

2

126

Elmo Langley

2

127

Danny Letner

2

128

Juan Pablo Montoya

2

129

Billy Myers

2

130

Jimmy Pardue

2

131

Steve Park

2

132

Tom Pistone

2

133

Marvin Porter

2

134

David Ragan

2

135

David Reutimann

2

136

Gober Sosebee

2

137

Jimmy Spencer

2

138

Red Byron

2

139

Emanuel Zervakis

2

140

John Andretti

2

141

Michael McDowell

2

142

Derrike Cope

2

143

Johnny Beauchamp

2

144

Marcos Ambrose

2

145

Corey Heim

2

146

Brett Bodine

1

147

Ron Bouchard

1

148

Richard Brickhouse

1

149

Earl Balmer

1

150

Dick Brooks

1

151

Bob Burdick

1

152

Marvin Burke

1

153

Mario Andretti

1

154

Neil Cole

1

155

Jim Cook

1

156

Cole Custer

1

157

Mark Donohue

1

158

Joe Eubanks

1

159

Lou Figaro

1

160

Jimmy Florian

1

161

Larry Frank

1

162

Danny Graves

1

163

Royce Hagerty

1

164

Justin Haley

1

165

Bobby Hillin Jr.

1

166

Jim Hurtubise

1

167

John Kieper

1

168

Harold Kite

1

169

Paul Lewis

1

170

Johnny Mantz

1

171

Johnny Allen

1

172

Sam McQuagg

1

173

Casey Mears

1

174

Paul Menard

1

175

Lloyd Moore

1

176

Jerry Nadeau

1

177

Norm Nelson

1

178

Bill Norton

1

179

Phil Parsons

1

180

Dick Passwater

1

181

Lennie Pond

1

182

Bill Rexford

1

183

Jody Ridley

1

184

Shorty Rollins

1

185

Jim Roper

1

186

Earl Ross

1

187

John Rostek

1

188

Johnny Rutherford

1

189

Greg Sacks

1

190

Leon Sales

1

191

Frankie Schneider

1

192

Wendell Scott

1

193

Buddy Shuman

1

194

Regan Smith

1

195

John Soares

1

196

Lake Speed

1

197

Chuck Stevenson

1

198

Bill Amick

1

199

Donald Thomas

1

200

Tommy Thompson

1

201

Art Watts

1

202

Danny Weinberg

1

203

Jack White

1

204

Trevor Bayne

1

205

Harrison Burton

1

206

Josh Berry

1

207

Ty Gibbs

1

208

Carson Hocevar

1

209

Johnny Benson

1

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