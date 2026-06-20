Road America qualifying updates, full IndyCar starting lineup

The second half of the 18-race 2026 NTT IndyCar Series is set to begin this Sunday afternoon with the XPEL Grand Prix at Road America, the longest track on the schedule.

Sunday's race is scheduled to be a 55-lap race around the 14-turn, 4.048-mile (6.515-kilometer) natural terrain road course in Elkhart Lake, Wisconsin. None of the eight most recent races at the track have been won from pole.

Chip Ganassi Racing's Alex Palou is a three-time Road America winner, having won in every odd-numbered year since 2021, after securing his first career IndyCar podium finish in only his third career series start back in 2020. He has won from fifth, third, and second on the grid.

IndyCar will not use the single-car qualifying format for the Firestone Fast Six since Road America is a road course, not a street course. This format, which debuted on the streets of Arlington, Texas earlier this season, was only implemented for all subsequent street course races.

Can a polesitter finally win at Road America for the first time since Josef Newgarden in 2018? Follow along with our live qualifying updates from Road America.

Road America IndyCar qualifying: Round 1, Group 1 results

1 - David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet



2 - Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet



3 - Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda



4 - Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet



5 - Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda



6 - Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda



7 - Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet



8 - Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet



9 - Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda



10 - Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda



11 - Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet



12 - Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Road America IndyCar qualifying: Round 1, Group 2 results

1 - Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda



2 - Will Power, No. 26 Andretti Global Honda



3 - Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet



4 - Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet



5 - Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet



6 - Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda



7 - Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda



8 - Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet



9 - Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda



10 - Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda



11 - Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet



12 - Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda



13 - Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Road America IndyCar qualifying: Round 2 results

1 - David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet



2 - Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda



3 - Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda



4 - Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda



5 - Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda



6 - Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet



7 - Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet



8 - Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet



9 - Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet



10 - Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet



11 - Will Power, No. 26 Andretti Global Honda



12 - Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda

Road America IndyCar qualifying: Firestone Fast Six results

1 - Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda

2 - David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet

3 - Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda

4 - Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda

5 - Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda

6 - Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet

Full Road America IndyCar starting lineup

Starting position Driver 1 Alex Palou, No. 10 Chip Ganassi Racing Honda 2 David Malukas, No. 12 Team Penske Chevrolet 3 Marcus Armstrong, No. 66 Meyer Shank Racing Honda 4 Felix Rosenqvist, No. 60 Meyer Shank Racing Honda 5 Marcus Ericsson, No. 28 Andretti Global Honda 6 Scott McLaughlin, No. 3 Team Penske Chevrolet 7 Santino Ferrucci, No. 14 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 8 Nolan Siegel, No. 6 Arrow McLaren Chevrolet 9 Caio Collet, No. 4 A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 10 Pato O'Ward, No. 5 Arrow McLaren Chevrolet 11 Will Power, No. 26 Andretti Global Honda 12 Scott Dixon, No. 9 Chip Ganassi Racing Honda 13 Christian Lundgaard, No. 7 Arrow McLaren Chevrolet 14 Romain Grosjean, No. 18 Dale Coyne Racing Honda 15 Josef Newgarden, No. 2 Team Penske Chevrolet 16 Christian Rasmussen, No. 21 Ed Carpenter Racing Chevrolet 17 Dennis Hauger, No. 19 Dale Coyne Racing Honda 18 Kyle Kirkwood, No. 27 Andretti Global Honda 19 Kyffin Simpson, No. 8 Chip Ganassi Racing Honda 20 Graham Rahal, No. 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 21 Alexander Rossi, No. 20 Ed Carpenter Racing Chevrolet 22 Rinus VeeKay, No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 23 Mick Schumacher, No. 47 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 24 Louis Foster, No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 25 Sting Ray Robb, No. 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Fox is set to provide live coverage of the XPEL Grand Prix from Road America starting at 2:00 p.m. ET on Sunday, June 21. Begin a free trial of FuboTV now and be sure not to miss any of the action!