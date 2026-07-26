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NASCAR Cup Series at Indianapolis, full Brickyard 400 race results

The Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway is the 22nd race on the 2026 NASCAR Cup Series schedule.
ByAsher Fair|
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Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Brickyard 400, Indianapolis Motor Speedway, NASCAR Cup Series
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Brickyard 400, Indianapolis Motor Speedway, NASCAR Cup Series | Photo by Justin Casterline/Getty Images

Race number 22 on the 26-race 2026 NASCAR Cup Series regular season schedule is the Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway, which is back for its third season after having been shelved for a road course race at the track from 2021 to 2023.

This 160-lap race around the four-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) Speedway, Indiana oval is also serving as the championship round of NASCAR's second annual In-Season Challenge tournament.

But while the battle between Team Penske's Ryan Blaney and Front Row Motorsports' Todd Gilliland will certainly generate some interest, most eyes will be on the playoff picture and the battle for position inside the top 16 in the standings as the regular season winds down.

Spire Motorsports' Carson Hocevar took the pole position for Sunday's race in Saturday's qualifying session, as unlike plenty of other oval qualifying sessions in 2026, this weekend's session was not rained out. Teammate Daniel Suarez joined him on the front row to get the crown jewel event underway.

Follow along with our Brickyard 400 race updates from Indianapolis.

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Race updates

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 1 results

1 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

2 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

3 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

4 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

5 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

6 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

7 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

8 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

9 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford

10 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 2 results

1 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

2 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

3 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

5 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

6 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

7 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

8 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

9 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

10 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Full Brickyard 400 results

Order

Driver

1

Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

2

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

3

Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

4

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

5

Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

6

Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

7

Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

8

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

9

Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

10

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

11

Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford

12

Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

13

Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

14

Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

15

Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

16

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

17

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

18

Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

19

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

20

Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

21

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

22

Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

23

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

24

Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

25

A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet

26

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

27

Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

28

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

29

Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

30

Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

31

Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

32

John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota

33

Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet

34

Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

35

Casey Mears, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet

36

Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

37

Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

38

Daniel Dye, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

39

Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

The NASCAR Cup Series is set for its second and final off weekend of the season next weekend, with action scheduled to resume on Sunday, August 9 with the Iowa Corn 350 at Iowa Speedway. That race is set to mark the beginning of NBC's season-ending portion of the 2026 calendar, although it is set to be shown live on USA Network starting at 3:30 p.m. ET. Begin a free trial of FuboTV and don't miss any of the action from the Iowa short track!

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