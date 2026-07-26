NASCAR Cup Series at Indianapolis, full Brickyard 400 race results

Race number 22 on the 26-race 2026 NASCAR Cup Series regular season schedule is the Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway, which is back for its third season after having been shelved for a road course race at the track from 2021 to 2023.

This 160-lap race around the four-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) Speedway, Indiana oval is also serving as the championship round of NASCAR's second annual In-Season Challenge tournament.

But while the battle between Team Penske's Ryan Blaney and Front Row Motorsports' Todd Gilliland will certainly generate some interest, most eyes will be on the playoff picture and the battle for position inside the top 16 in the standings as the regular season winds down.

Spire Motorsports' Carson Hocevar took the pole position for Sunday's race in Saturday's qualifying session, as unlike plenty of other oval qualifying sessions in 2026, this weekend's session was not rained out. Teammate Daniel Suarez joined him on the front row to get the crown jewel event underway.

Follow along with our Brickyard 400 race updates from Indianapolis.

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Race updates

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 1 results

1 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota



2 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota



3 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet



4 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet



5 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet



6 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota



7 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet



8 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota



9 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford



10 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 2 results

1 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet



2 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford



3 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota



4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota



5 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota



6 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet



7 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford



8 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet



9 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota



10 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

NASCAR Cup Series at Indianapolis: Full Brickyard 400 results

Order Driver 1 Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota 2 Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota 3 Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford 4 Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota 5 Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota 6 Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford 7 Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford 8 Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford 9 Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet 10 Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota 11 Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford 12 Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota 13 Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet 14 Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford 15 Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford 16 Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet 17 Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet 18 Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet 19 Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet 20 Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet 21 William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet 22 Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford 23 Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet 24 Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford 25 A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet 26 Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford 27 Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota 28 Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota 29 Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet 30 Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet 31 Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet 32 John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota 33 Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet 34 Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet 35 Casey Mears, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet 36 Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota 37 Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet 38 Daniel Dye, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet 39 Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

The NASCAR Cup Series is set for its second and final off weekend of the season next weekend, with action scheduled to resume on Sunday, August 9 with the Iowa Corn 350 at Iowa Speedway. That race is set to mark the beginning of NBC's season-ending portion of the 2026 calendar, although it is set to be shown live on USA Network starting at 3:30 p.m. ET. Begin a free trial of FuboTV and don't miss any of the action from the Iowa short track!