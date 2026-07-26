NASCAR Cup Series at Indianapolis, full Brickyard 400 race results

Race number 22 on the 26-race 2026 NASCAR Cup Series regular season schedule is the Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway, which is back for its third season after having been shelved for a road course race at the track from 2021 to 2023.
This 160-lap race around the four-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) Speedway, Indiana oval is also serving as the championship round of NASCAR's second annual In-Season Challenge tournament.
But while the battle between Team Penske's Ryan Blaney and Front Row Motorsports' Todd Gilliland will certainly generate some interest, most eyes will be on the playoff picture and the battle for position inside the top 16 in the standings as the regular season winds down.
Spire Motorsports' Carson Hocevar took the pole position for Sunday's race in Saturday's qualifying session, as unlike plenty of other oval qualifying sessions in 2026, this weekend's session was not rained out. Teammate Daniel Suarez joined him on the front row to get the crown jewel event underway.
Follow along with our Brickyard 400 race updates from Indianapolis.
NASCAR Cup Series at Indianapolis: Race updates
NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 1 results
1 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
2 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota
3 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
4 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
5 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet
6 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
7 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
8 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
9 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford
10 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
NASCAR Cup Series at Indianapolis: Brickyard 400 Stage 2 results
1 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
2 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
3 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
5 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota
6 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
7 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
8 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
9 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
10 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
NASCAR Cup Series at Indianapolis: Full Brickyard 400 results
Order
Driver
1
Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota
2
Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota
3
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford
4
Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
5
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
6
Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford
7
Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford
8
Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
9
Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
10
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
11
Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford
12
Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
13
Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet
14
Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford
15
Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford
16
Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
17
Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
18
Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
19
Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet
20
Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet
21
William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet
22
Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford
23
Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
24
Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
25
A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet
26
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford
27
Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
28
Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota
29
Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet
30
Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet
31
Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet
32
John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota
33
Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet
34
Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet
35
Casey Mears, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet
36
Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota
37
Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet
38
Daniel Dye, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet
39
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
The NASCAR Cup Series is set for its second and final off weekend of the season next weekend, with action scheduled to resume on Sunday, August 9 with the Iowa Corn 350 at Iowa Speedway. That race is set to mark the beginning of NBC's season-ending portion of the 2026 calendar, although it is set to be shown live on USA Network starting at 3:30 p.m. ET. Begin a free trial of FuboTV and don't miss any of the action from the Iowa short track!
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