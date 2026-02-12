NASCAR Cup Series qualifying: Full 2026 Daytona 500 starting lineup

Each of the 45 NASCAR Cup Series drivers on the entry list for the 2026 season-opening Daytona 500 at Daytona International Speedway is set to make a single-lap qualifying attempt on Wednesday evening.
The fastest 10 drivers are set to advance to the second round, and the top two drivers in the second round are set to be locked into the front row for Sunday's 68th running of the 200-lap "Great American Race" around the four-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) high-banked Daytona Beach, Florida oval.
In addition to locking two of the eight non-chartered (open) cars into the 41-car field, the results of Wednesday night's qualifying session are set to determine the full starting lineups for both of Thursday night's two 60-lap America 250 Florida Duel races. The results of those races are set to determine the full Daytona 500 starting lineup, behind the front row.
Follow along with our Daytona 500 qualifying updates from Daytona International Speedway.
2026 Daytona 500 qualifying updates
Full qualifying order available here.
NOTE: You may have to refresh this page for updated results.
America 250 Florida Duel Race No. 1 starting lineup
1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet
2 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
3 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota
4 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
5 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet
6 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
7 - Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota
8 - Corey LaJoie, No. 99 RFK Racing Ford
9 - Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford
10 - Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford
11 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
12 - Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet
13 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
14 - Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford
15 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
16 - Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota
17 - A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet
18 - Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet
19 - Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
20 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
21 - Chandler Smith, No. 36 Front Row Motorsports Ford
22 - Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford
23 - Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford
America 250 Florida Duel Race No. 2 starting lineup
1 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
2 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
3 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet
4 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford
5 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford
6 - Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet
7 - Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet
8 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota
9 - Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford
10 - Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford
11 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet
12 - Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet
13 - Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet
14 - Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota
15 - Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota
16 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
17 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
18 - Anthony Alfredo, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet
19 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet
20 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
21 - B.J. McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet
22 - J.J. Yeley, No. 44 NY Racing Team Chevrolet
Round 2 qualifying results
1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet - 183.651
2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.587
3 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford - 183.445
4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.299
5 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota - 183.12
6 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.105
7 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.083
8 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford - 182.986
9 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet - 182.852
10 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford - 182.648
Round 1 qualifying results
1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet - 183.925
2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.546
3 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford - 183.37
4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.277
5 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.236
6 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.221
7 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota - 183.158
8 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford - 183.046
9 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.038
10 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford - 183.031
11 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota - 182.986
12 - Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet - 182.983
13 - Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota - 182.938
14 - Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet - 182.923
15 - Corey LaJoie, No. 99 RFK Racing Ford - 182.908
16 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota - 182.875
17 - Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford - 182.749
18 - Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford - 182.734
19 - Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford - 182.682
20 - Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford - 182.671
21 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet - 182.63
22 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet - 182.622
23 - Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet - 182.589
24 - Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet - 182.474
25 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota - 182.437
26 - Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet - 182.371
27 - Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford - 182.356
28 - Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota - 182.312
29 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet - 182.087
30 - Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota - 182.068
31 - Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota - 181.995
32 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford - 181.965
32 - A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet - 181.965
34 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet - 181.881
35 - Anthony Alfredo, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet - 181.873
36 - Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet - 181.829
37 - Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet - 181.719
38 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet - 181.712
39 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet - 181.627
40 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota - 181.419
41 - Chandler Smith, No. 36 Front Row Motorsports Ford - 180.875
42 - B.J. McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet - 179.96
43 - Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford - 179.165
44 - J.J. Yeley, No. 44 NY Racing Team Chevrolet - 178.281
45 - Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford - 0
Duel No. 1 results
Duel No. 2 results
Full 2026 Daytona 500 starting lineup
1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet
2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
Tune in to Fox Sports 1 for live coverage of the two America 250 Florida Duel races from Daytona International Speedway tomorrow evening beginning at 7:00 p.m. ET, and tune in to Fox for live coverage of the 68th annual Daytona 500 itself on Sunday, February 15 at 2:00 p.m. ET. If you have yet to begin a free trial of FuboTV, now would be an ideal time to do so!