NASCAR Cup Series qualifying: Full 2026 Daytona 500 starting lineup

The single-car Daytona 500 qualifying session only officially solidifies the front row for the 2026 NASCAR Cup Series season opener at Daytona International Speedway.
Each of the 45 NASCAR Cup Series drivers on the entry list for the 2026 season-opening Daytona 500 at Daytona International Speedway is set to make a single-lap qualifying attempt on Wednesday evening.

The fastest 10 drivers are set to advance to the second round, and the top two drivers in the second round are set to be locked into the front row for Sunday's 68th running of the 200-lap "Great American Race" around the four-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) high-banked Daytona Beach, Florida oval.

In addition to locking two of the eight non-chartered (open) cars into the 41-car field, the results of Wednesday night's qualifying session are set to determine the full starting lineups for both of Thursday night's two 60-lap America 250 Florida Duel races. The results of those races are set to determine the full Daytona 500 starting lineup, behind the front row.

Follow along with our Daytona 500 qualifying updates from Daytona International Speedway.

2026 Daytona 500 qualifying updates

Full qualifying order available here.

America 250 Florida Duel Race No. 1 starting lineup

1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

2 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

3 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota

4 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

5 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

6 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

7 - Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

8 - Corey LaJoie, No. 99 RFK Racing Ford

9 - Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

10 - Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

11 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

12 - Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

13 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

14 - Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

15 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

16 - Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

17 - A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet

18 - Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

19 - Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

20 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

21 - Chandler Smith, No. 36 Front Row Motorsports Ford

22 - Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford

23 - Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

America 250 Florida Duel Race No. 2 starting lineup

1 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

2 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

3 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

4 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford

5 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

6 - Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

7 - Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet

8 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota

9 - Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

10 - Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

11 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

12 - Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

13 - Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

14 - Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota

15 - Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

16 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

17 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

18 - Anthony Alfredo, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet

19 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

20 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

21 - B.J. McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

22 - J.J. Yeley, No. 44 NY Racing Team Chevrolet

Round 2 qualifying results

1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet - 183.651

2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.587

3 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford - 183.445

4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.299

5 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota - 183.12

6 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.105

7 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.083

8 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford - 182.986

9 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet - 182.852

10 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford - 182.648

Round 1 qualifying results

1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet - 183.925

2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.546

3 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford - 183.37

4 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota - 183.277

5 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.236

6 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.221

7 - Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota - 183.158

8 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford - 183.046

9 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet - 183.038

10 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford - 183.031

11 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota - 182.986

12 - Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet - 182.983

13 - Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota - 182.938

14 - Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet - 182.923

15 - Corey LaJoie, No. 99 RFK Racing Ford - 182.908

16 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota - 182.875

17 - Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford - 182.749

18 - Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford - 182.734

19 - Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford - 182.682

20 - Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford - 182.671

21 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet - 182.63

22 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet - 182.622

23 - Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet - 182.589

24 - Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet - 182.474

25 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota - 182.437

26 - Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet - 182.371

27 - Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford - 182.356

28 - Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota - 182.312

29 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet - 182.087

30 - Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota - 182.068

31 - Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota - 181.995

32 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford - 181.965

32 - A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet - 181.965

34 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet - 181.881

35 - Anthony Alfredo, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet - 181.873

36 - Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet - 181.829

37 - Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet - 181.719

38 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet - 181.712

39 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet - 181.627

40 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota - 181.419

41 - Chandler Smith, No. 36 Front Row Motorsports Ford - 180.875

42 - B.J. McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet - 179.96

43 - Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford - 179.165

44 - J.J. Yeley, No. 44 NY Racing Team Chevrolet - 178.281

45 - Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford - 0

1 - Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

