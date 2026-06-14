NASCAR Cup Series at Pocono, full Great American Getaway 400 race results

Race number 16 of 26 on the 2026 NASCAR Cup Series regular season schedule is the Great American Getaway 400 at Pocono Raceway. Pocono used to host two races per season, but that changed after 2021.

Joe Gibbs Racing's Denny Hamlin, who is riding a two-race winning streak and is as close as he's been to points leader Tyler Reddick in the standings since the start of the season, took the pole position for Sunday's 160-lap race around the three-turn, 2.5-mile (4.023-kilometer) "Tricky Triangle" oval in Long Pond, Pennsylvania.

Hamlin, a seven-time winner at Pocono, has won back-to-back races after having been sent from the pole position to the rear of the field at the start on both occasions. Sundaty's full starting lineup was determined by Saturday's single-car qualifying session.

Follow along with our Great American Getaway 400 race updates from Pocono.

NASCAR Cup Series at Pocono: Race updates

NASCAR Cup Series at Pocono: Great American Getaway 400 Stage 1 results

1 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota



2 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet



3 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota



4 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota



5 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford



6 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet



7 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet



8 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota



9 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford



10 - Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet

NASCAR Cup Series at Pocono: Great American Getaway 400 Stage 2 results

1 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford



2 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota



3 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota



4 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota



5 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet



6 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet



7 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet



8 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet



9 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota



10 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

NASCAR Cup Series at Pocono: Full Great American Getaway 400 results

1 - Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

2 - Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

3 - William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet

4 - John Hunter Nemechek, No. 42 Legacy Motor Club Toyota

5 - Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

6 - Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota

7 - Chris Buescher, No. 17 RFK Racing Ford

8 - Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

9 - Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

10 - Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

11 - Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

12 - Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

13 - Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

14 - Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

15 - Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet

16 - Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota

17 - Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

18 - Austin Hill, No. 33 Richard Childress Racing Chevrolet

19 - Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford

20 - Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

21 - Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota

22 - A.J. Allmendinger, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet

23 - Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

24 - Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet

25 - Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

26 - Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

27 - Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

28 - Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

29 - Daniel Dye, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet

30 - Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet

31 - Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

32 - Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet

33 - Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford

34 - Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

35 - Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford

36 - Casey Mears, No. 62 Beard Motorsports Chevrolet

37 - Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford

38 - Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford

Race number 17 on the NASCAR Cup Series schedule is a new one at a track that has never before hosted a race. That track is Qualcomm Circuit, also known as Coronado Street Course, and it is set to host the Anduril 250 on Sunday, June 21, with live coverage set to be provided by Amazon Prime Video beginning at 4:00 p.m. ET.